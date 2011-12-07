Казань заняла пятое место среди российских городов в рейтинге качества жизни

Казань вошла в ТОП-5 городов России по качеству жизни. Соответствующее исследование опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ.

«Города с самым высоким качеством жизни по итогам 2020 года — это Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань», — отметили специалисты.

С шестого по девятое место расположились Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны соответственно.

По уровню потребления и материального благополучия Казань занимает седьмое место. А в рейтинге конфликтов в отношении местных властей и населения — четвертное место (в городе конфликты наименее заметны).

Исследование проводилось по итогам 2020 года. В поле зрения экспертов вошли города с населением более 250 тыс. человек. Социологами были опрошены не менее 700 респондентов в каждом городе. На этих данных и велся расчет индекса качества жизни.