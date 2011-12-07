В Казани построят центр баскетбола и спорткомплекс по гимнастике

В 2021 году в Казани планируют начать строительство Центра баскетбола в ЖК «Весна» и физкультурно-оздоровительного комплекса по гимнастике и акробатике в ЖК «Салават купере», сообщает пресс-служба мэрии.

Баскетбольные площадки также появятся возле двух школ (№ 41 и № 43), а на территории татарско-русской школы № 65 и спорткомплекса «Ак Бурэ» появятся площадки для мини-футбола.

Также в следующем году отремонтируют спортшколы Мотор» и «Савиново» и спортлагеря «Молодая гвардия» и «Экран». Здесь будут построены беговые дорожки, футбольные поля, а также отремонтированы столовые и спальные корпуса.

По ул. Гаврилова планируют построить крытый ледовый дворец. Кроме того, продолжается проектирование Центра пляжных видов спорта по ул. Сибгата Хакима и спорткомплекса дзюдо СШОР «Тасма».