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В Казани с 28 декабря по 10 января произошло 43 пожара

В новогодние праздники пожаров произошло почти на 30% меньше, чем в прошлом году.

В Казани с 28 декабря по 10 января произошло 43 пожара, что на 29,5% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период, сообщает начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

«В период проведения новогодних и рождественских праздников на территории Казани чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В период с 28 декабря по 10 января 2021 года в Казани произошло 43 пожара. <…> На которых погиб один человек. Пострадало 9 человек», — отметил Тимурханов.

Количество смертей на пожарах сократилось на 75%.

С 31 декабря по 10 января служба приняла более 6,4 тыс. заявок от казанцев. По каждой из них приняты оперативный меры. 

КВ
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