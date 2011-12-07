В Казани с 28 декабря по 10 января произошло 43 пожара, что на 29,5% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период, сообщает начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

«В период проведения новогодних и рождественских праздников на территории Казани чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В период с 28 декабря по 10 января 2021 года в Казани произошло 43 пожара. <…> На которых погиб один человек. Пострадало 9 человек», — отметил Тимурханов.

Количество смертей на пожарах сократилось на 75%.

С 31 декабря по 10 января служба приняла более 6,4 тыс. заявок от казанцев. По каждой из них приняты оперативный меры.