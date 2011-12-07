В Казани усилят проверки масочного режима в общественном транспорте из-за увеличения нарушений в новогодние праздники, сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

По словам спикера, проверки масочного режима продолжались и в праздники. С 11 января контроль будет усилен.

Всего с начала новогодних праздников было проверено 720 транспортных средств, в которых обнаружили 215 нарушений, которые были устранены на месте.