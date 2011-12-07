В Казани высота снега достигла январского максимума

В Казани высота снежного покрова достигла январского максимума, сообщила заведующая метеостанцией КФУ Мадина Шарипова.

«Высота снега на метеостанции КФУ составляет 45 см, что является рекордом. По данному показателю за 145 лет метеонаблюдений в Казани высота снежного покрова на эту дату находится на втором месте. Обычно такая высота снежного покрова в городе бывает к концу февраля», — отметила Шарипова.

Обычно в январе высота снежного покрова составляет 19 см. Благодаря воскресному снегопаду показатели увеличились практически в два раза. За сутки на город обрушились 10,1 мм осадков.