Летом в Казани при кафе заработает 161 веранда

Председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов доложил, что летом в городе заработают 149 нестационарных объектов торговли.

Более 50%, по его словам, пришлось именно на размещение летних веранд. Всего в этом сезоне при кафе откроется 161 веранда. На их бесплатное размещение заключено 72 договора.

«Это не только место отдыха, но и оптимальный вариант размещения общепита под открытым воздухом в условиях имеющихся рисков заражения коронавирусной инфекцией в отличие от закрытых залов, кафе и ресторанов», — подчеркнул он.

Еще 77 договоров заключили на размещение торговых точек на общую сумму 6 млн рублей, а также 33 договора на торговые объекты по реализации овощей и фруктов и 27 – на объекты по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков.