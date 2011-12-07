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Летом в Казани при кафе заработает 161 веранда

На их бесплатное размещение заключено 72 договора.

Председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов доложил, что летом в городе заработают 149 нестационарных объектов торговли.

Более 50%, по его словам, пришлось именно на размещение летних веранд. Всего в этом сезоне при кафе откроется 161 веранда. На их бесплатное размещение заключено 72 договора.

«Это не только место отдыха, но и оптимальный вариант размещения общепита под открытым воздухом в условиях имеющихся рисков заражения коронавирусной инфекцией в отличие от закрытых залов, кафе и ресторанов», — подчеркнул он.

Еще 77 договоров заключили на размещение торговых точек на общую сумму 6 млн рублей, а также 33 договора на торговые объекты по реализации овощей и фруктов и 27 – на объекты по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков.

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