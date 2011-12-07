Самый большой фонтан в Казани на озере Нижний Кабан запустят 25 мая

Городской фонтан на озере Нижний Кабан в Казани запустят 25 мая. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал директор Дирекции парков и скверов города Роберт Гарипов.

«В рамках подготовки общественных пространств к майским праздникам уже с 1 мая в парках заработали все фонтаны города. Самый большой городской фонтан выстой 32 метра на озере нижний Кабан запустят ближе к 25 мая», — сказал Гарипов.

Он добавил, что с 1 мая общественные туалеты в парках Казани перешли на летний режим работы, это время увеличилось до 12 часов ночи.

Роберт Гарипов также напомнил, о том, что в эту субботу и воскресенье, 15 и 16 мая с 12 до 20 часов в Горькинско-Ометьевском лесу пройдет третий гастрономический фестиваль «Гриль-фест».