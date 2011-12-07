Прокуратура РТ требует наказать работников казанской УК за игры детей на крыше дома

Прокуратура РТ требует наказать работников управляющей компании одного из казанских домов из-за игры детей на крыше, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого запечатлено как несколько подростков гуляют по крыше многоэтажки дома № 7 на ул. Мусина. Выяснилось, что дети попали на крышу через чердак.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Однако к прибытию полицейских, чердак уже был закрыт. Руководству УК «Уютный дом» было вынесено постановление с требованием наказать виновных лиц.