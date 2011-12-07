В Казани на БКК начали устраивать дорогу под мостом

В Казани продолжается строительство второго этапа Большого Казанского кольца. На прошлой неделе рабочие начали устройство дороги под мостом, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

«Продолжили устройство сопряжений моста с насыпью подходов. Уложили защитный слой из бетона на пролетном строении трамвайного проезда. После набора прочности бетона запланированы работы, которые позволят провести укладку рельсо-шпальных решеток трамвайного проезда», — рассказали в ведомстве.

Также на прошлой неделе было сформировано нижнее основание будущей дороги из песка площадью 3,8 тыс. кв. м. и щебня площадью 4,2 тыс. кв. м. Рабочие вывезли со стройплощадки более 1,3 тыс. тонн строительного мусора и непригодного грунта и завезли 6,2 тыс. тонн стройматериалов.

Вдоль левого и правого съездов установлены шумозащитные экраны.

Напомним, второй этап строительства БКК ведется на участке протяженностью более 1,2 км от ул. Борисовская до ул. Техническая. На месте будут установлены коммуникации, ливневки и очистные, светофоры и светильники, трамвайные пути и мост через Монастырскую протоку.

Строительные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».