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В Казани завершились ремонтные работы на ул. Воровского

Дорожные рабочие обновили полотно на протяжении 774 метров.
Улица Воровского, на участке от пр. Ибрагимова до ул. Короленко, отремонтирована, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Ремонт охватил дорожное полотно длиной 774 метра. Рабочие установили 84 погонных метра барьерных ограждений, 40 дорожных знаков, новые борткамни и уложили 8512 кв. метров асфальтобетона. Ремонт был проведен в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
КВ
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