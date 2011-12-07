Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

До 30 сентября в столице РТ на проспекте Победы будет частично закрыта дорога

Ограничение движения связано с проведением строительных работ.

На улицах столицы Татарстана временно будет перекрыт участок транспортного движения. Соответствующее распоряжение подписано в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

Проехать на участке до 30 сентября нельзя будет возле здания по проспекту Победы, 141 корпус 1, на участке от разворотного кольца со стороны улицы Назиба Жиганова до заезда на открытую парковку ТЦ «Мега».

Ограничение движения связано с проведением строительных работ.

КВ
Лента новостей