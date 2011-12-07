До 30 сентября в столице РТ на проспекте Победы будет частично закрыта дорога

На улицах столицы Татарстана временно будет перекрыт участок транспортного движения. Соответствующее распоряжение подписано в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

Проехать на участке до 30 сентября нельзя будет возле здания по проспекту Победы, 141 корпус 1, на участке от разворотного кольца со стороны улицы Назиба Жиганова до заезда на открытую парковку ТЦ «Мега».

Ограничение движения связано с проведением строительных работ.