В Казани в котельной «Азино» к концу 2021 года введут третий водогрейный котел

В Казани в котельной «Азино» к концу года планируют ввести третий водогрейный котел. Работу котельной проверил мэр столицы РТ Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба исполкома.

«Строительство идет по плану. К концу года мы сможем увеличить мощности котельной на более 100 Гкал/час», — заявил Метшин в ходе осмотра.

Напомним, котельная «Азино» АО «Татэнерго» работает с 1987 года. В 1994 году здесь был установлен второй котел. На сегодняшний день общая тепловая мощность котельной составляет 360 Гкал/час.