Казань встала на «Лыжню России»

Основной старт прошел на «Локомотиве», куда пришли порядка 10 тысяч человек. Забегу любителей предшествовали состязания профессионалов: лыжники преодолели дистанции в 5 и 10 км (в зависимости от возраста). В двухкилометровом забеге приняли участие и известные персоны. Среди представителей руководства республиканских и федеральных органов государственной власти у мужчин победителем стал заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров РТ Сергей Коростелев.Серебро у начальника УГИБДД МВД по РТ Ленара Габдурахманова, а бронзу взял директор ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов.По итогам забега городских чиновников и руководителей на дистанции не было равных начальнику финансового управления исполкома Казани Иреку Мухаметшину. Серебро взял ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, а третьим к финишу пришел председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.Корреспонденты «КВ» же отправились на трассу в Ново-Савиновском районе. Здесь, по словам организаторов, в забеге приняли участие порядка 5 тысяч человек. Всех желающих согревали бесплатным чаем, призывный аромат источала полевая кухня.На лыжню длиной 2019 метров, проложенную у Казанки, вышли учащиеся районных школ и ссузов, сотрудники администрации, предприятий, ветераны и любители активного образа жизни.До начала забега к участникам и зрителям с приветственным словом обратился глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев.- Надеюсь, что сегодня все получат отличный заряд бодрости: и те, кто пробежит дистанцию, и те, кто пришли их поддержать, - сказал руководитель. - Казань не зря носит гордое звание спортивной столицы России. У нас есть десятки спортивных объектов, которые начинают работать в 6 утра и заканчивают в 12 ночи. И они заполнены!Уже третий год в «Лыжне России» принимает участие депутат Казгордумы Булат Кутдусов.- Когда я был пятилетним мальчишкой, то папа бегал со мной в выходные на лыжах, - вспоминает он. - Сам активно катаюсь на лыжах, готовлюсь к марафону. На тренировках преодолеваю дистанцию в 10 - 12 километров. «Лыжня России» полезна для детей. Сейчас такое время, что мы много времени проводим за компьютером, и должны быть какие-то еще интересы в жизни. Особенно приятно, когда родители выходят на лыжню с детьми.Забег проходил в несколько этапов: сначала на лыжню вышли школьники, а затем остальные любители этого зимнего вида спорта. Тройке призеров в каждом забеге (среди мужчин и женщин) были вручены памятные медали, статуэтки и грамоты. Ежегодно на «Лыжне России» определяют самого молодого участника и самого опытного. На площадке в Ново-Савиновском районе самой юной оказалась 7-летняя Аделина Ибрагимова, которой вручили подарок - тюбинг. Она пришла на забег с папой Маратом. Он рассказал, что они с дочкой участвуют в «Лыжне» не первый год.- В 2017 году мы устали и не дошли до финиша, но в этом сказали: «Сможем!» И это сделали. Я за этот год впервые вышел на лыжах, а Аделина второй раз, - сказал Марат Ибрагимов.А самой опытной участницей стала 83-летняя Мария Евдокимова, ей подарили мультиварку.- Я участвовала даже на всероссийских гонках среди ветеранов, - вспоминает Мария Федоровна. - В 1995 году выиграла Кубок России - пробежала 10 километров классическим стилем и 10 километров коньковым. Никогда не занималась профессионально у тренеров, всего добилась своим трудом. Пробежала 70 марафонов по 42 километра! В чем секрет? Главное, чтобы человек увлекался, ему это было в радость. Когда бежишь марафон, думаешь: «Больше никогда в жизни не побегу», а на финише сразу спрашиваешь: «Когда следующий?» В молодости у меня был обязательный минимум - пробегать по 20 километров в день!В будущем году ожидается, что количество участников «Лыжни России» в Казани будет больше, ведь завершится реконструкция основного объекта - стадиона «Локомотив».