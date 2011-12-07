На свияжской Масленице народ угощался кружевными блинами

В Прощеное воскресенье можно было поехать на озеро Лебяжье, а еще столичных жителей ждали на острове-граде Свияжск. Корреспонденты «Казанских ведомостей» решили выбрать второй вариант (пресс-тур был организован Госкомитетом РТ по туризму) и нисколько не пожалели об этом.В этот день небесная канцелярия явно постаралась: яркое солнце заливало белоснежные волжские просторы и холмы. На фоне голубого неба сверкали золотом кресты православных храмов и церквей Свияжска. А воздух был пронизан манящим ароматом дымка. В комплексе исторической реконструкции «Ленивый торжок» с раннего утра готовились к одному из самых «вкусных» народных праздников: растапливали углями жаровые самовары, разжигали мангалы, налаживали костер под огромным чаном для варки ухи.Организаторы обещали насыщенную праздничную программу: огненное шоу, хороводы, молодецкие забавы. Началась она во внутреннем дворе Музея истории Свияжска. Главными действующими лицами стали дети. Вместе с родителями и участниками фольклорной группы «Красная горка» они играли в старинные народные игры, зазывали весну, прогоняли зиму и наряжали чучело Масленицы.Когда соломенную куклу нарядили, все участники праздничного шествия выстроились за чучелом и с песнями, приплясывая, двинулись по улице Успенской. Гармонь в руках руководителя ансамбля «Красная горка» Дениса Денисова выводила мелодию обрядовой песни, а его коллеги громко пели: - Широкая Масленица, мы тобою хвалимся, на горах катаемся, блинами объедаемся! Шествие приближалось к Рождественской площади, по пути гуляющие останавливались на хороводы и игры. А тем временем на Ленивом торжке шла бойкая торговля блинами. Горячие, кружевные, прямо со сковороды! Какая тут может быть диета?!Берешь столько, сколько сможешь съесть. Главное, чтобы содержимое кошелька не обнулилось. Цены за порцию блинов от 60 рублей. Хочешь - с маслом, со сметаной, сгущенным молоком или вареньем. А можно с красной икорочкой, слабосоленой семгой. Не наелся человек блинами - пожалуйте, горячая уха! Готовить ее начали с раннего утра в огромном чане. Варили уху исключительно из волжской рыбы: судака, подлещика, берша и другой. Ароматная, наваристая, пахнущая дымком - и всего 150 рублей за порцию.После такого обеда голодным точно не останешься. А желающие продолжить трапезу могли отведать еще и шашлыка - румяного, шкворчащего жиром. К вкуснейшему чаю, заваренному на мяте, мелиссе, душице и зверобое, предлагались всевозможные пироги, пышки и сладости.Но вот шествие с чучелом во главе наконец-то добралось до Рождественской площади. Нарядную Масленицу установили в самом центре, и народ принялся развлекаться. Стоит отметить, что площадь эта идеальна для хороводов - круглая, как большой блин. Места хватит и тем, кто пустится в пляс, и тем, кто желает только поглазеть.- Масленицу гуляем, хороводы водим, зиму провожаем, весну встречаем! - объявили скоморохи-зазывалы, и искрометное действо началось. Причем народные гулянья разделились на две площадки: мужскую и женскую. В старину на праздниках приняты были молодецкие забавы, где мальчики, парни, мужчины мерялись силой, ловкостью, удалью. Вот и на Рождественской площади желающим предлагали участвовать в богатырских боях, забаве «Стенка на стенку», взятии снежной крепости. Еще молодцы могли испытать себя в быстроте и ловкости при игре с деревянными чурками. Участники встают в круг, в центре которого выставляются березовые поленца по количеству игроков. Парни крепко держатся за руки и стараются тянуть своих соседей так, чтобы они задели и уронили чурку. Выбывает из круга тот, кто задевает полено. И так до победы. Силу свою можно было измерить при помощи деревянных чурбанов. К примеру, поднять коромысла с чурбанами, каждый весом в 20 кг. Или с позиции лежа отжимать 55-килограммовую штангу с березовыми дисками.А вот участвовать в рыцарских боях дозволялось только профессионалам: участники клубов исторической реконструкции бились мечами и боевыми топориками. Но как только турнир закончился, все мальчишки (а также их папы) бросились к тренировочным мягким мечам, чтобы научиться приемам древнего боевого искусства.Тем временем на девичьей половине гулянья не останавливались ни на минуту. Мамы вместе с детьми, девочки, девушки играли в старинные русские забавы и тоже всячески проявляли свою ловкость и быстроту, водили хороводы. - В старину на Руси хороводы были символом солнца, зарождения жизни, - объясняет участница ансамбля «Красная горка» и ведущая праздничной программы Александра Самойлова. - Поэтому без них не обходится ни один праздник. Хороводы бывают медленные, печальные и быстрые, веселые. Каждый имеет свое значение и предназначение. Сегодня мы хороводами говорим зиме «до свидания» и славим весну.Хороводом началась и финальная часть Масленицы - сжигание чучела. Все желающие выстроились вокруг него в два больших круга. После этого началась огненная феерия, артисты развлекали народ зрелищем горящих вееров и факелов, а в завершение подожгли чучело. Долгожданная минута наступила, зима окончательно сдалась, добро пожаловать, весна!Как известно, Свияжск - крупный туристический центр Татарстана, сюда приезжают люди со всех уголков России. На Масленицу на остров-град тоже приехали туристы.- Удивительный у вас народ, - призналась жительница Казахстана, бывшая наша соотечественница Валерия Кан. - На Сабантуе вместе с татарами гуляют русские, чуваши, мордва, словом, все народности, которые живут в Казани. На Масленицу пекут блины татары, и они вместе с православными в Прощеное воскресенье просят друг у друга прощения. Может, поэтому у вас спокойно и не страшно жить.