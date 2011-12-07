2 млн цветочных саженцев высадят в столице Татарстана

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел теплицы МУП «Трест «Горводзеленхоз», на которых выращивают сорта цветов для оформления города. В этом году в планах высадить до 2 млн саженцев, сообщает пресс-служба исполкома.

«Цветочное оформление Казани давно стало нашей визитной карточкой, к этому привыкли казанцы и гости столицы республики», — сказал Метшин. Он также отметил, что несмотря на эпидемиологическую и экономическую обстановку в стране, высадка цветов в этом году не станет исключением. Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда количество высаженных цветов превысило семь миллионов, в этом году планируется до двух.

Для вертикального озеленения в теплицах на сегодняшний день выращивается порядка 25 сортов растений. Кроме цветочных клумб столицу украсят 14 объемных фигур.

К высадке планируется приступить 20–25 мая, когда погода в республике стабилизируется.