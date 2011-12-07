Фестивали, веранды и фонтаны: что представят летом парки Казани

Самый большой фонтан в Казани на озере Нижний Кабан запустят 25 мая

На деловом понедельнике в казанской мэрии директор Дирекции парков и скверов города Роберт Гарипов рассказал, что продолжительные майские праздники стали тестовой версией летнего сезона для общественных простанаств и города. Парки стали местом притяжения, в Казань приехало большое количество туристов.

Поэтому Дирекция парков и скверов отреагировала на это культурной программой со звучным названием «Мир. Казан. Май». С 1 по 10 мая в парках прошло 67 бесплатных мероприятий для казанцев и гостей города, экскурсии, танцевальные вечера, концерты, выставки, кинопоказы и спектакли.

Для жителей и гостей Казани была организована серия бесплатных экскурсий по общественным пространствам города. В общей сложности такие разноформатные экскурсии посетили около 300 человек.

«Уже второй год Дирекция парков и скверов совместно с администрацией Советского района и Комитетом физической культуры и спорта Казани проводят традиционную для Дербышек легкоатлетическую эстафету, которая приурочена к майским праздникам и Дню Победы и существует уже 50 лет. В этом году участие в праздничной эстафете приняли более 350 человек», — сказал Гарипов.

Спикер добавил, что большой запрос от горожан поступает на мероприятия, связанные с домашними питомцам. Остро стоит вопрос о бездомных собаках в городе. Вот уже второй год в наших парках проходит благотворительное мероприятие «Дай лапу». Здесь кинологи и зоопсихологи читают лекции о том, как вести себя с уличными собаками и обезопасить себя при взаимодействии с ними, а также, как воспитывать домашних питомцев. На мероприятии проходят благотворительная ярмарка и организовывается помощь приютам для животных. Следующее мероприятие мы планируем провести этой осенью.

«В рамках подготовки общественных пространств к майским праздникам уже с 1 мая в парках заработали все фонтаны города. Самый большой городской фонтан выстой 32 метра на озере нижний Кабан запустят ближе к 25 мая», — сказал Гарипов.

Он добавил, что с 1 мая общественные туалеты в парках Казани перешли на летний режим работы, это время увеличилось до 12 часов ночи.

Также он напомнил, что в Казани на озере Кабан открылась зона барбекю.

Стоит отметить, что барбекю-зона состоит из трёх пикниковых зон, каждая из которых рассчитана на 6 человек, в том числе и на детей от трёх лет. Стоимость аренды одной из таких зон составляет 500 рублей за 2 часа пользования, и включает в себя мангал, один стол, две скамьи, лопатку и щипцы.

Беговой клуб и студия йоги: чем еще заняться в парках города

Роберт Гарипов рассказал, что 13 мая в Горкинском лесу начнутся тренировки в беговом клубе.

В свою очередь, на набережной Кабана возобновит свою работу и студия йоги. Помимо этого, 20–23 мая в девяти парках города пройдет фестиваль Awaz.

Также Председатель комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов рассказал, что этим летом при городских кафе откроется 161 веранда.

«Это не только место отдыха, но и оптимальный вариант размещения общепита под открытым воздухом в условиях имеющихся рисков заражения коронавирусной инфекцией, в отличие от закрытых залов, кафе и ресторанов», — сказал Фазылянов.

В Казани вырастет число цветочных композиций на 30%

Управляющий МУП трест «Горводзеленхоз» Роза Заббарова на совещании рассказала, что этим летом количество цветочных композиций на улицах города вырастет на 30%.

В 2021 году цветники появятся на улицах Кремлевская, Карла Маркса, Большая Красная, Лобачевского, Ершова и других.

По словам Заббаровой, начать посадку цветов на улицах Казани планируют 20 мая, когда в городе окончательно установится теплая погода. В этом году высадят бегонии, сальвии и петуньи.