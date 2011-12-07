Число бюджетных мест в вузах Казани выросло на 20%

Заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова сообщила сколько в этом году выделено бюджетных мест для будущих студентов на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

«На 2021–2022 учебный год выделено 17 тыс. бюджетных мест в 30 вузах Казани. Это на 20% больше, чем год назад», — рассказала она на деловом понедельнике. Спикер добавила, что негосударственные вузы также получили около 200 бюджетных мест.

Для колледжей количество бюджетных мест прибавили до одной тысячи, что в общей сложности дает порядка пяти тысяч мест для бюджетников. Самыми популярными, по словам Сагитовой, у абитуриентов стали инженерно-техническое направление и естественные науки.