Власти Казани призвали горожан активнее поливать деревья у домов

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров призвал жителей города поливать деревья и растения возле своих домов.

«Метеорологи обещают нам жару и засуху до конца месяца. Нужно мобилизовать все возможности, для того чтобы сохранить все зеленые насаждения, особенно высаженные в этом году. Прошу особо обратить внимание глав районов на эту проблему, а также взять под личный контроль замену высохших деревьев по гарантийным обязательствам», — сказал Гафаров.

Он отметил, что в последнее время после благоустройства заметно выросло количество цветников во дворах. Раньше в городе были любители, которые не жалели своего времени на украшения дворов, из старшего поколения, а сейчас к этой работе подключилась и молодежь, отметил он.

«За их цветники мы спокойны, они не дадут им погибнуть, но я прошу остальных горожан не пожалеть ведра воды для деревьев под их окнами. Это наш с вами город», — сказал спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в этом году на содержание зеленых насаждений в Казани потратят 10 млн рублей.