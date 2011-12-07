Студентам КФУ разрешили не вакцинироваться от COVID-19

В Казанском федеральном университете отменили обязательную вакцинацию для допуска в здания общежитий и входа в учебные корпуса. Об этом пресс-служба вуза сообщила в социальных сетях.

Решение об отмене было принято в связи со стабилизацией ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому дополнительных требований к обязательному наличию у студентов сертификатов о вакцинации или иных медицинских документов устанавливать не стали. А вот иностранным студентам необходимо принести отрицательные ПЦР-тесты, сделанные за три дня до прибытия в Россию.