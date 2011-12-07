В Казани на акции «Лапа дружбы» четыре собаки от приюта нашли хозяев

В Казани четыре собаки от приюта «Зооцентр» нашли хозяев. Акция «Лапа дружбы» состоялась в казанском парке им. Урицкого, сообщает мэрия Казани.

Собаки находились на специальной площадке, где горожане могли познакомиться с ними ближе, покормить их и выбрать для себя. Все животные были стерилизованы и вакцинированы.

На площадке были представлены 9 собак, четыре из которых нашли хозяев.

Жительница Казани Алиса Миронова специально приехала в парк с намерением взять питомца. Она стала хозяйкой двухгодовалой Ночки. «Я выросла с животными, поэтому умею с ними ладить, надеюсь, что с Ночкой мы подружимся», — поделилась она.

Обрела дом и шестимесячная Чара. Ее забрали Алексей Воротов и Дарья Мочалова, которые недавно переехали в Казань из Удмуртии. Они рассказали, что на родине у них остались две собаки. Питомцы тоже были взяты из приюта. «Не нужно бояться брать собаки из приюта — это очень ласковые, добрые, преданные друзья», — отметил Воротов.

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