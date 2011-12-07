Систему озер Лебяжье наполнят волжской водой

Напомним, весной этого года начались масштабные работы на системе озер Лебяжье - Светлом, Большом и Малом, а это без малого 30 гектаров водной глади. Дно озер углубили, теперь максимальная глубина водоемов составила 4 метра.

Полностью покрыли гидроизоляционным материалом. Чтобы вода не просачивалась, на дно двух озер был уложен специальный трехслойный экран, состоящий из бентомата на основе бентонитовой глины, геомембраны толщиной 0,6 мм и геотекстиля. Поверх гидроизоляционного экрана был уложен защитный слой грунта толщиной 50 - 70 см. Также укрепили и сформировали береговую линию чаш Светлого и Большого Лебяжьего. Между Большим и Малым Лебяжьим построили дамбу. Сметная стоимость перечисленных работ - 250 млн руб­лей.

- Протяженность водовода диаметром 400 мм из Изумрудного в Светлое Лебяжье составляет полтора километра, - рассказывает заместитель генерального директора ОАО «ТК «Татмелиорация» Альберт Зарипов. - Производительность насоса - 500 кубов в час, мощность - 160 кВт, частота вращения двигателя насоса - 1450 оборотов в минуту. Чтобы избежать внеплановых отключений, установлены два насоса - основной и резервный.

Чтобы полностью наполнить озерные чаши, потребуется 3 - 4 месяца. Необходимый объем заполнения - почти 1,5 млн кубометра воды. Дополнительно почти 14 тысяч кубов будут поступать естественным способом - во время дождей и таяния снегов.

Тем не менее для поддержания нормативного уровня воды придется ежегодно подкачивать примерно 40 кубометров. С этим объемом насос справится за 77 часов, утверждают специалисты. Все это первый этап проекта, аналогу которому нет во всей России. По словам Альберта Зарипова, проектом заинтересовались даже сингапурские мелиораторы, которые уже успели с ним ознакомиться.

Следующий шаг - благоустройство и наполнение всех трех озер живностью и растительностью. К слову, презентуя проект, помощник Президента РТ Наталия Фишман акцентировала внимание журналистов на том, что на XXV международном фестивале «Зодчество-2017» проект благоустройства системы озер Лебяжье был удостоен премии «Серебряный знак» в смотре-конкурсе «Регионы России» в разделе «Лучшие архитектурные практики» в номинации «Реализованные проекты».

- Чтобы не наломать дров и не испортить экосистему здешнего края, все работы по проекту как в первом, так и во втором этапе обязательно согласовывались с учеными-экологами, - говорит Наталия Фишман. - Бояться, что Изумрудное обмелеет, не стоит. Были проведены геологические изыскания, они показали, что водоем находится на уровне Куйбышевского водохранилища и подпитывается подземными источниками, которые соединяют озеро и Волгу.

И вот момент, ради которого приехали премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин, а также десятка полтора журналистов, настал. Отмашка по телефону, и через пару минут из трубы в Светлое Лебяжье озеро полилась волжская вода из озера Изумрудного. Вначале она была мутной, но уже спустя короткое время стала прозрачной, хрустальной. Пока вода по водоводу постепенно будет заполнять озеро Светлое, затем через перешеек она попадет в озеро Большое, а после - в Малое. Как уже говорилось, они сейчас разделены друг от друга дамбой.

- Проект экореабилитации системы озер грандиозный и не имеющий аналогов не только в Татарстане, но и в России, - дал оценку премьер-министр РТ Алексей Песошин. - Идея созревала не один год, были неудачные попытки если не восстановления, то хотя бы избежания гибели водоемов. Работа, проведенная всеми структурами и службами, была очень серьезной и масштабной. Она дала долгожданный результат.

Мэр Казани Ильсур Метшин также не скрывал удовлетворения от проделанной работы:

- Мы долго обсуждали экореабилитацию системы озер Лебяжье, долго к этому шли. Сегодня историческое событие - мы начали заполнение озер водой. Водная гладь озер увеличится с 4,2 га до 28 га. И это, напомню, первый шаг. Следующий - благоустройство, дорожки, вся необходимая инфраструктура.

Надо сказать, что места здесь действительно красивые, чистые, открытые. По берегам растет бор с корабельными соснами. Надеемся, архитекторы проекта смогут гармонично вписать в природный ландшафт свои идеи. Работы по благоустройству должны начаться уже в 2017 году.

Главный архитектор проекта благоустройства Лилия Гиззятова раскрыла некоторые детали. Например, предполагается соединить все озера системы Лебяжье прогулочной зоной, сделать две большие пляжные зоны - на Большом и Малом Лебяжьем. Очень хочется верить, что все запланированное получится.

Кстати

Система озер Лебяжье состоит из четырех озер: Большого, Малого, Светлого и Сухого, которые соединены между собой узкими протоками. У водоемов нет подземных источников, и сохранялись они только за счет внешних попаданий - дождя и талого снега. В 60-х годах прошлого века озера начали высыхать, сказалось строительство дорог и промышленных предприятий в округе. 40 с лишним лет продолжалось усыхание озерной системы. Полностью высохло озеро Сухое, там сейчас растет молодая березовая поросль (его сохранят в таком виде), остались без воды Светлое и Большое Лебяжье. Малое Лебяжье держалось только за счет подпитки водой, которая поступала из подземной скважины.