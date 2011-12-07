В Казани 58 котельных работают на полной автоматизации

Износ тепловых сетей АО «Казэнерго» на сегодняшний день составил 60%. Ежегодно необходимо проводить замену 4% сетей, но компания в силах довести эту цифру только до 3-3,5%, сообщается на сайте мэрии Казани.В прошлом году компания отремонтировала 31 котельную и ЦТП, на сумму без малого 50 млн рублей. Были заменены 12,8 км трубопроводов тепловых сетей и 1,1 км трубопроводов горячего снабжения. Общая сумма работ 89,3 млн рублей.Компания старается исключить в работе «человеческий фактор». 58 котельных и ЦТП работают под диспетчерским контролем на полной автоматизации. Такой подход обеспечивает надежность и качество теплоснабжения, уменьшает возможности аварий, а также снижается себестоимость тепла.