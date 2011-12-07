Этим летом на Казанку будут спущены пять закупленных лодок типа «Ракета-610»

В столице РТ состоится всероссийский форум «Яхтинг России». О том, как в Татарстане планируют популяризировать этот вид спорта, рассказал председатель правления Федерации парусного спорта РТ Альберт Садыков, пишет ИА «Татар-информ».

Сообщается, что этим летом на Казанку в районе моста «Миллениум» будут спущены пять закупленных лодок типа «Ракета-610». Выйти на воду под парусами вместе с опытным инструктором сможет любой желающий. Однако пока, по словам Садыкова, данный вид спорта испытывает нехватку кадров. Поэтому в этом году состав тренеров увеличился на шесть человек.

На данный момент в республике действует студенческая парусная лига, в чьем развитии вузы принимают активное участие.