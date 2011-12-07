Минниханов ввел карантин по бешенству в Советском районе Казани

В Советском районе Казани на территории жилмассива Кульсеитово введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

«Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории садоводческого некоммерческого товарищества „Солнечный“ в жилом массиве Кульсеитово города Казани», — уточняется в указе.

Карантин был введен после того, как дачницу укусил крот 30 июня. Женщина обратилась в больницу, где ей сделали необходимые прививки. На следующий день ветеринары диагностировали бешенству уже у мертвого животного.

Теперь на территории НСТ «Солнечный» нельзя торговать домашними питомцами, а также вывозить их за пределы товарищества. Кроме того, запрещен отлов диких животных.

Карантин отменят после того, как со дня последнего случая заболевания пройдет два месяца.