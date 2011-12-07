На Казанских пляжах прошли рейды

В столице Татарстана прошли рейды на выявление нарушителей запрета на купание. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что на пляжи у озер Лебяжье, Глубокое и Изумрудное с проверкой прибыли сотрудники МЧС, добровольцы из ОСВОД, полицейские и представители районных администраций. Всем отдыхающим раздали памятки о безопасном поведении на воде, а также попросили пока воздержаться от купания, поскольку купальный сезон в этом году из-за COVID-19 в республике еще не открыт.

Так, в ходе рейда были составлены протоколы за административные правонарушения, включая тех, кто припарковал авто на берегу и разводил костры в лесу.