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На Казанских пляжах прошли рейды

Купальный сезон в этом году из-за COVID-19 в республике еще не открыт.

В столице Татарстана прошли рейды на выявление нарушителей запрета на купание. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что на пляжи у озер Лебяжье, Глубокое и Изумрудное с проверкой прибыли сотрудники МЧС, добровольцы из ОСВОД, полицейские и представители районных администраций. Всем отдыхающим раздали памятки о безопасном поведении на воде, а также попросили пока воздержаться от купания, поскольку купальный сезон в этом году из-за COVID-19 в республике еще не открыт.

Так, в ходе рейда были составлены протоколы за административные правонарушения, включая тех, кто припарковал авто на берегу и разводил костры в лесу. 

КВ
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