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В Казани 382 многодетные семьи получили земельные участки

В 2012 году в Казани заработала программа предоставления бесплатной земли многодетным семьям. За это время землей были обеспечены 6,6 тысяч семей. Но на очереди стоят более 7 тысяч.

Несмотря на пандемию, программа продолжает работать. В этом году бесплатные земельные участки получили всего лишь 382 казанские многодетные семьи, сообщили на заседании оперативного штаба в мэрии Казани. 

Основная проблема, из-за которой многодетные семьи не могут получить земли - дефицит свободных городских участков. По этой причине участки выделяют в районах по соседству с Казанью, переводя их из земель сельхозназначения в индивидуальное жилищное строительство. Но они не пригодны для строительства и проживания, так как нет необходимой инфраструктуры: дорог, электричества, газа.

КВ
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