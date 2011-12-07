В Казани 382 многодетные семьи получили земельные участки

Несмотря на пандемию, программа продолжает работать. В этом году бесплатные земельные участки получили всего лишь 382 казанские многодетные семьи, сообщили на заседании оперативного штаба в мэрии Казани.

Основная проблема, из-за которой многодетные семьи не могут получить земли - дефицит свободных городских участков. По этой причине участки выделяют в районах по соседству с Казанью, переводя их из земель сельхозназначения в индивидуальное жилищное строительство. Но они не пригодны для строительства и проживания, так как нет необходимой инфраструктуры: дорог, электричества, газа.