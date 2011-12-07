В Казани все массовые городские мероприятия будут проводить у «Чаши», сообщил замглавы минстроя РТ Айназ Ярмиев.

«Согласно концепту дальнейшего развития территории центра семьи „Казан“ и набережной Казанки она должна стать местом проведения всех городских праздников», — сказал замминистра.

Он также отметил, что с данной территории удобно смотреть салют.

На данный момент конкретного эскиза благоустройства набережной нет, однако концепция предполагает соединить территорию Центра семьи «Казан» с центром велодорожками.