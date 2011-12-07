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В Казани все массовые городские мероприятия будут проводить у «Чаши», сообщил замглавы минстроя РТ Айназ Ярмиев.
«Согласно концепту дальнейшего развития территории центра семьи „Казан“ и набережной Казанки она должна стать местом проведения всех городских праздников», — сказал замминистра.
Он также отметил, что с данной территории удобно смотреть салют.
На данный момент конкретного эскиза благоустройства набережной нет, однако концепция предполагает соединить территорию Центра семьи «Казан» с центром велодорожками.