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В Казани все массовые городские мероприятия будут проводить у «Чаши»

Набережная у ЗАГСа зарекомендовала себя самой удобной площадкой для проведения массовых мероприятий.

В Казани все массовые городские мероприятия будут проводить у «Чаши», сообщил замглавы минстроя РТ Айназ Ярмиев.

«Согласно концепту дальнейшего развития территории центра семьи „Казан“ и набережной Казанки она должна стать местом проведения всех городских праздников», — сказал замминистра.

Он также отметил, что с данной территории удобно смотреть салют.

На данный момент конкретного эскиза благоустройства набережной нет, однако концепция предполагает соединить территорию Центра семьи «Казан» с центром велодорожками. 

КВ
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