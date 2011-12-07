Казань оказалась среди городов-претендентов на проведение Олимпиады-2036

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Казань среди городов, претендующих на проведение летней Олимпиады 2036 года.

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что для проведения такого мероприятия у России есть все ресурсы. А министр спорта в Татарстане Владимир Леонов отметил, что Казань для летних Игр является «самым готовым в стране городом».

Также среди возможных городов для проведения Олимпиады в числе заявок находится Санкт-Петербург.