После субботника с озера Изумрудного в Казани вывезли 327 мешков мусора

После квест-субботника «Чем дальше в лес…» на озере Изумрудном в Казани вывезли 327 мешков мусора. Субботник состоялся 11 сентября.

В акции по уборке мусора приняли участие волонтеры, студенты, местные жители, сотрудники ведомств, которые очищали прибрежную зону. Спустились на дно озера для уборки мусора и дайверы отделения Русского географического общества в РТ.

Как было и запланировано, участники поделились на две группы, каждая из которых собирала мусор на скорость. В конце победители были награждены призами. После уборки для участников была организована полевая кухня и концерт. Собранные отходы рассортированы на три фракции и отправлены на переработку.

Организаторами субботника выступили отделение РГО в Татарстане, Минэкологии РТ и молодежное движение «Будет чисто».

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером по очистке водоемов в рамках нацпроекта «Экология».