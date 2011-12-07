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За неделю скорая помощь Казани выехала на 8,3 тыс. вызовов

Наибольшее число раз медики выезжали по поводу различных заболеваний.

За неделю скорая помощь Казани выехала на 8 326 вызовов, из которых — 7586 вызовов были по поводу различных заболеваний, сообщает мэрия Казани. 

За неделю медики выезжали 1 198 раз в общественные места. По причинам острых нарушений мозгового кровообращения медики выехали 173 раза. 83 раза скорая выезжала на роды. 

Количество несчастных случаев, на которые бригадам скорой пришлось выехать, приравнивается к 657 вызовам. 46 звонков поступило с мест ДТП. Девять раз медики выезжали на место пожаров.  

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