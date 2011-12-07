За неделю скорая помощь Казани выехала на 8,3 тыс. вызовов

За неделю скорая помощь Казани выехала на 8 326 вызовов, из которых — 7586 вызовов были по поводу различных заболеваний, сообщает мэрия Казани.

За неделю медики выезжали 1 198 раз в общественные места. По причинам острых нарушений мозгового кровообращения медики выехали 173 раза. 83 раза скорая выезжала на роды.

Количество несчастных случаев, на которые бригадам скорой пришлось выехать, приравнивается к 657 вызовам. 46 звонков поступило с мест ДТП. Девять раз медики выезжали на место пожаров.