В Казани на ул. Баумана упала новогодняя инсталляция

В Казани на Баумана упала новогодняя инсталляция. Видеозапись упавшей конструкции появилась в соцсетях.

«Вроде никого не задела, но где гарантия, что остальные не обрушатся?», — прокомментировал видеозапись автор.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на место выехали рабочие подрядной организации.

«Предварительно, на падение повлияли снеговые и ветровые нагрузки. В настоящее время бригада работает на месте, сегодня конструкцию демонтируют и вывезут», — уточнили в пресс-службе.