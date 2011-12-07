Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани на ул. Баумана упала новогодняя инсталляция

Предположительная причина падения конструкции – сильный ветер.

В Казани на Баумана упала новогодняя инсталляция. Видеозапись упавшей конструкции появилась в соцсетях.

«Вроде никого не задела, но где гарантия, что остальные не обрушатся?», — прокомментировал видеозапись автор.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на место выехали рабочие подрядной организации.

«Предварительно, на падение повлияли снеговые и ветровые нагрузки. В настоящее время бригада работает на месте, сегодня конструкцию демонтируют и вывезут», — уточнили в пресс-службе.

КВ
Лента новостей