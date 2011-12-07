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В столице РТ с помощью насыпи могут расширить площадь береговой зоны Казанки

На участке планируют построить многофункциональный центр с концертным залом.

При помощи искусственной песчаной насыпи в столице Татарстана могут расширить площадь береговой зоны реки Казанки.

Известно, что площадь насыпи составит 3,1 га. На протяжении 1,5 месяцев с помощью бункерной баржи будет создаваться песчаный участок, на котором может появится многофункциональный центр с концертным залом.

Знакомить жителей столицы с проектом будет компания «Эко М». Ее эксперты уверены, что реализация проекта не повлечет за собой неблагоприятное воздействие на экологию, растительный и животный мир. Дабы компенсировать возможный нанесенный флоре и фауне ущерб, в Куйбышевское водохранилище планируется выпустить стерлядь и сазана.

КВ
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