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В Казани дорожные рабочие в усиленном режиме борются с последствиями ледяного дождя

Толщина ледяной корки на дорогах составила 1,5 см.

В Казани ледяной дождь стал причиной образования ледяной корки на дорогах толщиной до 1,5 см. Дорожные службы борются с последствиями погодной аномалии в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии РТ.

«Посыпка входных групп и тротуаров во дворах стартовала с 4.00. В настоящее время работы продолжаются», — рассказали в мэрии.

На тротуары и магистрали за сутки высыпали более 2,5 тыс. тонн реагента и пескосоляной смеси.

Основные жалобы приходятся на состояние пешеходных зон. В исполкоме Казани отмечают, что реагент и пескосоляная смесь во время дождя оказались малоэффективными, так как-либо смывались с тротуаров, либо вмерзали в лед. Работы продолжаются.

КВ
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