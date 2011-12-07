В Казани дорожные рабочие в усиленном режиме борются с последствиями ледяного дождя

В Казани ледяной дождь стал причиной образования ледяной корки на дорогах толщиной до 1,5 см. Дорожные службы борются с последствиями погодной аномалии в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии РТ.

«Посыпка входных групп и тротуаров во дворах стартовала с 4.00. В настоящее время работы продолжаются», — рассказали в мэрии.

На тротуары и магистрали за сутки высыпали более 2,5 тыс. тонн реагента и пескосоляной смеси.

Основные жалобы приходятся на состояние пешеходных зон. В исполкоме Казани отмечают, что реагент и пескосоляная смесь во время дождя оказались малоэффективными, так как-либо смывались с тротуаров, либо вмерзали в лед. Работы продолжаются.