Дирекция парков и скверов РТ сообщила о работе фонтанов в этом году

Дирекция парков и скверов РТ сообщила о работе фонтанов в этом сезоне. Первым включат в Горкинско-Ометьевском лесу – 18 мая.

На следующий день, 19 мая, сезон фонтанов откроет бульвар «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») и Лядской сад. Через пару дней, 21 мая, фонтаны заработают и в сквере им. Карима Тинчурина.

Пока в казанских парках и скверах идут подготовительные работы. Но уже 27 мая расконсервация фонтанов произойдет в парке им. Горького, а 28 мая – в парке «Крылья Советов».

А летом, 3 июня, запустят самый долгожданный и большой фонтан в столице Татарстана – на озере Нижний Кабан.