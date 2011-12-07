Столица РТ отметила День Победы в режиме самоизоляции

Еще накануне торжественного дня по Казани проследовал необычный кортеж: по центральным улицам на трейлерах провезли танки Т-34 и ИС-3, своим ходом двигались ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, ГАЗ-67 с макетом пушки, БМ-13 «Катюша» и ЗИС с макетом пушки. Парад делал остановки у домов, в которых живут ветераны войны. Кузов грузовика становился импровизированной сценой, а пожилых людей поздравляли с грядущим праздником песнями военных лет.

Казанцы не обошли вниманием флешмоб «Флаги России. 9 мая» и «Окна Победы» - в окнах и на балконах казанских многоэтажек вывешивались российские триколоры, а стекла горожане украшали тематическими рисунками и аппликациями.

Не отставали от праздничной волны и знаковые здания столицы РТ: например, на фасаде высотного корпуса КФУ растянули 60-метровый символ Победы - георгиевскую ленту. С наступлением сумерек в окнах двух высоток федерального университета загорелись огромные надписи «75» и «9 МАЯ», а в окнах студенческого общежития на ул. Пушкина зажглось слово «ПОБЕДА».

Утром 9 мая центральной площадкой праздника стал парк Победы, куда прибыли первые лица республики и города во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Возложив цветы к Вечному огню колоннады Мемориала Славы, делегация проследовала к новому памятнику - Советскому солдату. Его в ходе торжественной церемонии открыл глава Татарстана.

Подытожил мероприятия в парке авиапарад. Вертолеты Ми пронесли над городом Знамя Победы, государственные флаги России и Татарстана. Звено вертолетов за 50 минут пролетело над всеми районами столицы РТ, а ближе к полудню над городом пронесся сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь».

Из-за напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки в этом году пришлось отказаться от проведения акции «Бессмертный полк» в привычном формате. Но выход был найден: на помощь пришли современные технологии. Горожане публиковали фотографии своих родственников, чьи судьбы затронула война, в социальных сетях с хештегами #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан #БессмертныйПолкРоссии. Другой площадкой стал официальный сайт «Бессмертного полка». После регистрации было достаточно загрузить информацию о родственнике, прикрепить фотографию, и она отображалась в едином видеоряде. По последним данным, со всей страны было получено порядка 3 миллионов заявок на участие в онлайн-шествии, а количество зрителей перевалило за 12 миллионов.

События в этот день развивались не только в Сети и по ТВ, но и во дворах. С начала мая в Татарстане шла акция «Поем двором», достигшая апогея в День Победы: представители молодежных и общественных организаций республики приезжали во дворы, где живут ветераны и труженики тыла, и исполняли песни военных лет. А в 19.00 по Москве была объявлена минута молчания в память о павших, после чего горожане вышли на балконы своих квартир с портретами родственников и в унисон двору исполнили песню «День Победы».

Власти республики решили не отказываться от традиционного праздничного салюта, но не стали разглашать точку запуска, дабы не провоцировать казанцев на нарушение мер самоизоляции. В результате салют запустили в 21.50 с территории парка Победы. Красочный фейерверк продолжался около 10 минут, был хорошо виден жителям Кварталов и с набережной Казанки.

Финальным аккордом праздника стала всероссийская акция «Свет Победы». Горожане подошли к окнам с зажженными свечами, фонариками, смартфонами. Акция позволила объединить людей, которые из-за пандемии коронавируса не смогли отпраздновать 75-летие Победы в кругу родственников и близких.