В Казани отремонтируют улицу Патриса Лумумбы

В Казани в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют улицу Патриса Лумумбы, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

На 1,3 км улицы отремонтируют проезжую часть и съезды, заменят асфальт и дорожные знаки, а также установят ограждения и нанесут дорожную разметку.

«На всем протяжении ремонтируемого участка для обеспечения комфортного и безопасного перемещения маломобильных групп населения будут оборудованы пандусы», — уточнили в ведомстве.