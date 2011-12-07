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В Казани отремонтируют улицу Патриса Лумумбы

Ремонт улицы пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

В Казани в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют улицу Патриса Лумумбы, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

На 1,3 км улицы отремонтируют проезжую часть и съезды, заменят асфальт и дорожные знаки, а также установят ограждения и нанесут дорожную разметку.

«На всем протяжении ремонтируемого участка для обеспечения комфортного и безопасного перемещения маломобильных групп населения будут оборудованы пандусы», — уточнили в ведомстве.

КВ
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