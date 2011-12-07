В центре Казани появится еще одна площадка для сезонных ярмарок

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани на ул. Баумана появится еще одна площадка для сезонных сельхозярмарок. Соответствующая информация содержится в сборнике документов, опубликованном на сайте исполкома.
Торговая площадка разместится рядом с выходом со станции метро «Кремлевская». В документе уточняется, что зона займет площадь в 140 кв. м. и будет вмещать до 25 мест. Площадка на Баумана будет универсальной и использовать ее по мере необходимости.
Всего в Казани под сезонные ярмарки выделено 19 площадок.