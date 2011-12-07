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В центре Казани появится еще одна площадка для сезонных ярмарок

На улице Баумана утвердили площадку для торговли сельхозтоварами.

В Казани на ул. Баумана появится еще одна площадка для сезонных сельхозярмарок. Соответствующая информация содержится в сборнике документов, опубликованном на сайте исполкома.

Торговая площадка разместится рядом с выходом со станции метро «Кремлевская». В документе уточняется, что зона займет площадь в 140 кв. м. и будет вмещать до 25 мест. Площадка на Баумана будет универсальной и использовать ее по мере необходимости.

Всего в Казани под сезонные ярмарки выделено 19 площадок.

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