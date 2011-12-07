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В Казани 25 июля у «Чаши» пройдет праздник воздушных судов

В празднике примут участие около 30 воздушных судов.

В Казани 25 июля «Чаши» пройдет праздник воздушных судов «Я выбираю небо!», приуроченный ко Дню воздушного флота России, сообщает пресс-служба минпромторга РТ.

В празднике примут участие около 30 воздушных судов минобороны РФ, гражданской и экспериментальной авиации, Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России, Казанского вертолетного завода. Кроме того, над Казанью пролетят самолеты пилотажных групп «Русь» и «Стрижи».

На территории «Чаши» будет организована работа детских модельных кружков и аллея профориентации, а также пройдут показательные выступления парашютистов, тематические мастер-классы и концерт.

КВ
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