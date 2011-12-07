В Кировском районе Казани будет ограничено движение по нескольким улицам

На улицах столицы Татарстана согласно подписанному распоряжению исполнительным комитетом города временно будут перекрыты несколько участков транспортного движения. Об этом передает пресс-служба мэрии Казани.

Проехать на участке от улицы 2-я Старо-Аракчинская, 4 до улицы Приволжская будет нельзя до 31 октября. Также движение будет закрыто до улицы Богатырская и отрезок от улицы Приволжская до улицы Привокзальная. Перекроют участки из-за проведения работ по ремонту проезжей части и благоустройству.