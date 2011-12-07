В Советском районе Казани появился сквер во дворе

В Советском районе Казани появился новый сквер со сценой и футбольным полем. Уютное общественное пространство во дворе дома № 30 по ул. Академика Глушко и домов № 23, 25, 29 по ул. Хайдара Бигичева обустроили по программе «Наш двор», сообщает пресс-служба мэрии.

«В этих домах проживают 6 тыс. 500 человек, из них порядка 500 — это дети, которым необходима была зона для досуга. Здесь были разбитые дороги, старая детская площадка, футбольное поле из щебенки, на котором было крайне неудобно играть в футбол», — рассказал глава Советского района Роман Фатхутдиинов.

Он также отметил, что жители домов принимали участие в разработке проекта благоустройства. Дворовая территория поделена на три зоны — зону отдыха, игровую зону и место для мероприятий.

Так, зона отдыха представляет собой уютный сквер с деревянными скамейками и клумбами. В игровой зоне расположены футбольное поле, на котором, помимо местных жителей, будут тренироваться воспитанники спортшколы по футболу «Мирас». В этой же зоне расположены площадка для занятий воркаутом и детская площадка. Зона для мероприятий оборудована скамейками и сценой с большим экраном, где будут транслировать кинофильмы.

Кроме того, в рамках благоустройства на фасадах домов художник Азат Алеев нарисовал граффити.

Также заасфальтированы дороги и тротуары, установлено новое освещение, скамейки, урны и контейнеры для раздельного сбора ТБО.

Ремонт во дворе начался в мае этого года.

Напомним, инициатором программы «Наш двор» стал президент Татарстана Рустам Минниханов.