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В Казани перенесли остановку «Улица Минская» ближе к ТК «Азино»

Перенос остановки произошел из-за строительства второй ветки метрополитена 

В Казани перенесли остановку «Улица Минская» ближе к ТК «Азино» из-за строительства второй ветки метрополитена. Об этом сообщил МУП «Метроэлектротранс».

«С 14 сентября остановка общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика переносится ближе к ТК „Азино“. На участке уже прошли завершающие работы по переносу остановки», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Метроэлектротранс» пообещали рассмотреть идею о строительстве трамвайной остановки на Саид-Галеева. 

КВ
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