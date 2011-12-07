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В Казани перенесли остановку «Улица Минская» ближе к ТК «Азино» из-за строительства второй ветки метрополитена. Об этом сообщил МУП «Метроэлектротранс».
«С 14 сентября остановка общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика переносится ближе к ТК „Азино“. На участке уже прошли завершающие работы по переносу остановки», — говорится в сообщении.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что «Метроэлектротранс» пообещали рассмотреть идею о строительстве трамвайной остановки на Саид-Галеева.