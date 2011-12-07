На озере Верхний Кабан готовят стройматериал для сказочного городка

На площади возле «Чаши», где в этом году установят главную елку города, стучат топоры, визжат шлифовальные машинки, шуруповерты и прочий строительный инструмент - ни дать ни взять большая стройка. По мере возведения деревянных каркасов рабочие укладывают на них ледяные кирпичи. Корреспондент «Казанских ведомостей» узнала, откуда берется этот недолговечный строительный материал.Вот уже больше недели водители и пассажиры, проезжающие по Фермскому шоссе мимо озера Верхний Кабан, с любопытством наблюдают, как там ведется заготовка ледяных кирпичей. Работа кипит - люди трудятся с 8 утра до 8 вечера.Здесь тоже шумит техника. Оглушительно визжит какая-то непонятная машина, из-под которой вырывается шлейф ледяной пыли. С ее помощью глыбы льда становятся ровными, одного размера. В желании рассмотреть подробности процесса оказываюсь на возвышающейся над озером площадке, полной заготовок изо льда. - Кто ее сюда впустил?! - слышу вдруг басистый рык. - А ну пошла с площадки, голова дубовая! Жить, что ли, надоело?Понимая, что здоровенный рабочий в заснеженной шапке шутить не настроен, мигом слетаю вниз и тут же слышу раздраженный голос другого работника.- Дамочка, ну кто вам разрешил здесь ходить? - лениво и недовольно тянет он. - Вот этот металлический штырь, если вас зацепит, то потянет за собой под диск пилорамы. Не хотите ведь перед Новым годом в больничку загреметь? Стараясь не навлечь на себя гнев ледяных дел мастера, в темпе делаю фотографии, видеосъемку и отхожу на безопасное расстояние, чтобы найти собеседника.Заготовка ледяных кирпичей - работа специфическая. Но бригада, которая здесь трудится, не новичок в этом деле, заказ берут не первый год.- Весь процесс делится на этапы, - рассказывает мужчина, представившийся Артемом. - На первом лед распиливается на озере на куски примерно одинакового размера. Второй этап - по узеньким канальчикам баграми их отправляют на транспортную ленту. Там эти глыбины принимают другие рабочие и складируют на специальной площадке. Это уже третий этап. Далее калибровка. Производится эта операция пилорамой-кромкорезом. Ледяные заготовки друг за дружкой укладываются на длинный металлический лоток, точно подгоняются и подравниваются с одной стороны. Таким образом получаются одинаковые по размеру кирпичи весом 30 - 35 килограммов. И это завершающий четвертый этап. Дальше складирование и погрузка.- Холодно и тяжело, наверное, со льдом по 12 часов работать? - спрашиваю я.- Не тяжелее, чем на другом месте, везде надо вкалывать, чтобы деньги заработать, - философски отвечает Артем. - Все мы тепло одеты, периодически греемся в теплом вагончике, пьем горячий чай или кофе. Зато целый день на природе. Места здесь очень красивые и незагазованные. Успеваем рассветом и закатом полюбоваться.Так романтично настроены эти мастера. Ледяные кирпичи после калибровки они аккуратно выкладывают на поддоны, закрепляют специальными лентами, чтобы не соскользнули при погрузке, и складируют на отдельной площадке. Несколько раз в день приезжает грузовая машина и забирает ледяную продукцию - туда, где поставят главную елку Казани. Будете гулять по городку в новогодние каникулы, посмотрите на ледяные конструкции и вспомните - в каждой ледяной призме частица озера Верхний Кабан.