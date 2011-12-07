Новогодним оформлением украсят 16 парков и скверов Казани

В 12 парках Казани установят главный атрибут праздника — новогодние елки, остальные украсит красочное оформление. Так, помимо главной елки на территории Центра семьи «Казань», елка появится еще на одном любимом месте отдыха казанцев — в парке «Черное озеро».

Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике в горисполкоме Казани руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров. У каждого из парков будет своя изюминка в оформлении. Например, в Горкинско-Ометьевском лесу создадут арт-инсталляцию «В лесу родилась елочка». Исторический фонтан Лядского садика украсят световые шары, здесь изящно декорируют и деревья. В парке им. Урицкого оформят гирляндами его водные каналы. А вот в парке им. Горького 200 звезд украсят главную аллею этой Русской Швейцарии.

Работы по праздничному оформлению планируется завершить уже к концу этой недели.