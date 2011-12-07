Дмитрий Анисимов рассказал, какие дома Казани должны иметь адреса на трех языках

Установка на домах адресной атрибутики – таблички с названием улицы и номера дома регламентируется Правилами благоустройства Казани и выполняется за счет средств собственников зданий. При этом оформление таких табличек может быть трех видов. Так, например, адресные указатели для исторической части Казани изготавливаются в ретро-стиле и на двух государственных языках республики: русском и татарском. Для других центральных улиц, с повышенными требованиями к эстетике городской среды, адресные таблички изготавливаются с названием уже на трех языках – русском, татарском и английском. Все остальные улицы Казани оформляются адресной атрибутикой на двух государственных языках – русском и татарском.

Об этих правилах в использовании адресной атрибутики в столице Татарстана напомнил собственникам жилья и застройщикам на совещании в мэрии Казани председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

В новых жилых комплексах адресная атрибутика, как правило, устанавливается застройщиком. Для первых двух категорий собственники зданий согласовывают паспорт объекта в комитете ЖКХ исполкома Казани. За прошлый год согласовано 138 таких паспортов, а в целом, начиная с 2014 года – 786 паспортов.