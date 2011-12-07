К 2022 году табличками с адресом оснастят все дома Казани

Оформление аншлагов с названием улицы и номером дома должно производиться в строгом соответствии с Правилами благоустройства Казани и специальному Положению, принятому 4 марта 2014 года. Об этом напомнил собственникам жилья на совещании в мэрии Казани председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Как сообщил глава комитета ЖКХ, сейчас адресная атрибутика, соответствующая действующему Положению об оформлении и установке указателей, с наименованиями улиц и номерами домов, установлена на 4178 многоквартирных домах из 5798. В течение прошлого года новые аншлаги с адресами домов установлены на 420 казанских зданиях. Оснастить все дома Казани актуальной адресной атрибутикой планируется завершить до конца I квартала 2022 года.