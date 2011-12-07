В столице РТ состоялся митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Сегодня в Казани состоялся митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Его площадкой стал городской парк Победы, где, несмотря на прохладную погоду, собралось более 200 человек: ветераны боевых действий, родственники погибших солдат, дети из движения «Юнармия», представители движения Волонтёры Победы.

— Сегодня памятная дата для всей Российской Федерации. Мы сегодня собрались в парке Победы. Парке, который всегда символизирует победу, — обратилась к своём приветственном слове вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. — Собрались, чтобы почтить память тех, кто не вернулся, чтобы отдать дань уважения тем, кто и сегодня в строю: в составе общественных организаций, работающих на территории РТ. Тем, кто сегодня говорит правду о событиях Афганской войны молодому поколению. Общественные организации, представленные сегодня на митинге, делают многое для увековечивания памяти как тех, кто не вернулся, так и тех, кто сегодня передаёт память о прошлом новому поколению. Здоровья и мира, на нашей с вами планете, мира в нашей замечательной стране — Российской Федерации, мира в нашей республике.

В завершении митинга его участники возложили цветы к Вечному огню под троекратный залп стрелкового оружия.

Напомним, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую границу. Свыше 2 тысяч солдат и офицеров из Татарстана приняли участие в боевых действиях в Афганистане. 275 казанцев были награждены медалями «За отвагу» и за боевые заслуги, а 93 героя отмечены орденом «Красная звезда». 34 жителя Казани погибли в Афганистане, 108 получили ранения.