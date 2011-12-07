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Фонтаны в казанских парке Тинчурина и сквере Кирова запустят в течение 10 дней

Первые три городских фонтана на улице Баумана и в парке ДК железнодорожников в Юдино уже начали работать.

В течение десяти дней будут запущены фонтаны казанских парке Тинчурина и сквере Кирова, рассказали в префектуре «Старый город».   

«Если нам ничего не помешает, то фонтаны на вашей территории будут запущены до 24 апреля», — цитируют в пресс-службе префектуры начальника отдела капитального ремонта, строительства и реконструкции Комитета внешнего благоустройства Марата Хайруллина.

«Плавающий» фонтан на озере Нижний Кабан начнет работу только в мае, так как его подключение требует больше времени. 

Специалисты сейчас снимают с фонтанов укрывной материал, устанавливают фильтры, насосы и убранные на зиму элементов, занимаютсячисткой и подключением сети электроэнергии и водоснабжения.

«Казанские ведомости» сообщали, что первые три городских фонтана на улице Баумана и в парке ДК железнодорожников в Юдино уже начали работать. 

КВ
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