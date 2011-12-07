В Казани обсудят проблемы сохранения историко-культурного наследия

Двухдневный научный форум состоится на двух площадках: в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» и Казанском (Приволжском) федеральном университете. Об этом сообщает Отдел коммуникационного маркетинга музея-заповедника «Казанский Кремль».

Участники конференции обсудят проблемы сохранения материального и нематериального историко-культурного наследия, роли туризма в деле его популяризации, деятельности музеев в период пандемии коронавирусной инфекции и другие актуальные темы.

Конференция посвящена Международному дню памятников и исторических мест, который проводится в рамках программы ИКОМОС в 50 странах мира, а также приурочена к Году науки и технологий в Российской Федерации и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.