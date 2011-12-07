Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани обсудят проблемы сохранения историко-культурного наследия

Завтра в Казани откроется Всероссийская научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско-рекреационной сферы» (с международным участием).

Двухдневный научный форум состоится на двух площадках: в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» и Казанском (Приволжском) федеральном университете. Об этом сообщает Отдел коммуникационного маркетинга музея-заповедника «Казанский Кремль».

Участники конференции обсудят проблемы сохранения материального и нематериального историко-культурного наследия, роли туризма в деле его популяризации, деятельности музеев в период пандемии коронавирусной инфекции и другие актуальные темы.  

Конференция посвящена Международному дню памятников и исторических мест, который проводится в рамках программы ИКОМОС в 50 странах мира, а также приурочена к Году науки и технологий в Российской Федерации и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

 

КВ
Лента новостей