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За 2017-2019 годы приватизация принесла в бюджет города более 678 млн рублей

Около сотни объектов не удалось реализовать.

За период 2017–2019 годов приватизация муниципального имущества принесла в бюджет города 678,6 млн рублей. Такие данные на XXXIX сессии Казгордумы представил председатель городского комитета земельных и имущественных отношений (КЗИО) Ренат Галяутдинов.

За три года с открытых аукционных торгов за 332 млн рублей было реализовано 35 помещений коммерческого назначения. По преимущественному праву выкупа арендаторами за 277,1 млн рублей с рассрочкой до 5 лет реализовано 42 помещения. Также был продан пакет акций АО «Жилсервис» за 90 млн рублей. При этом Около сотни объектов не удалось реализовать из-за отсутствия покупательского спроса.

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