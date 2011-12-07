Торговые центры в РТ просят о помощи

Одними из наиболее пострадавших игроков российского рынка стали торговые центры, на работу которых с марта были введены суровые ограничения. Часть из них были сняты, однако ТЦ продолжают нести убытки.

О том, какие проблемы для владельцев ТЦ наиболее остры, говорили в ходе круглого стола «Проблемы торговых и бизнес-центров РТ. Как поддержать и сохранить отрасль», прошедшего на минувшей неделе в Торгово-промышленной палате РТ.

Еще до начала обсуждения участников встречи попросили ответить на вопрос «На сколько вы снизили стоимость аренды для своих арендаторов в период пандемии?». Более половины участников круглого стола признались, что снизили арендную ставку на 90%, а то и вовсе перестали взимать плату. Остальные респонденты сообщили, они уменьшили стоимость аренды на 25 — 50%.

Доходы ТЦ в республике в сложившихся обстоятельствах в июне сократились на 90%, о чем рассказала полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова. Так, эксперт отметила, что еще в апреле реальные доходы ТЦ снизились на 50% по сравнению с прошлым годом. В то же время доходность ТЦ составляет в большинстве случаев не более 15%.

В сложившихся обстоятельствах, по мнению Елены Стрюковой, в скором времени может обанкротиться каждый второй торговый центр в республике. Эксперт отмечает, дешевые кредиты, за которыми правительство рекомендует обращаться в банки, не смогут спасти ситуацию.

Поддержал Елену Стрюкову директор одного из казанских ТЦ Ильяс Ганиев, который напомнил, что торговые центры сохраняют расходы, даже если на их территории работает единственный арендатор. Это коммунальные платежи, кроме того, оплачивается уборка, охрана. Отдельно он отметил траты на вывоз мусора: его количество с началом пандемии сильно уменьшилось, тогда как стоимость услуги осталась прежней.

По мнению владельцев ТЦ, ситуацию можно исправить, если правительство пойдет отрасли навстречу. Так, руководство республики просят о снижении налоговых ставок на имущество и землю либо о предоставлении налоговых каникул. Еще владельцы ТЦ надеются на снижение страховых и коммунальных платежей.

Впрочем, главное, на что надеются владельцы коммерческой недвижимости, — скорое возобновление работы ТЦ, пусть и с ограничениями, связанными с мерами безопасности.